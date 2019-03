La hausse rampante se poursuit Envoyer par e-mail :

Opinion : Positive au dessus de 5400 PTS

Objectif de cours : 5450 PTS



C'est aujourd'hui le secteur automobile qui soutient la tendance.

Les incertitudes au sujet du Brexit n'ont pas de réel impact, malgré l'incapacité de Theresa May à refaire voter le texte actuel, sans remaniement. Le Conseil européen pourrait décider en fin de semaine d'accorder au Royaume-Uni un délai supplémentaire, afin de fixer les termes du Brexit.



Du côté des statistiques, l'indice Zew allemand est ressorti à -3.6 contre -11 attendu. Les opérateurs attendent à 15h, les commandes industrielles américaines (consensus 0.3%).



Graphiquement, la tendance reste haussière en données horaires, au-dessus des 5375 points voire au-dessus des 5400 points en intraday, niveau coïncidant avec la moyenne mobile à 20 heures. Le débordement des 5420 points ce matin, devrait ouvrir la voie aux 5450 points puis 5470 points.

Graphique CAC 40 Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Palmarès CAC 40 VALEO 28 3.02% PEUGEOT 22.89 2.74% KERING 509.4 2.70% RENAULT 61.6 2.19% ARCELORMITTAL 19.914 1.86% CAPGEMINI 106.75 -0.56% AIR LIQUIDE 111.85 -0.58% SAINT-GOBAIN 32.665 -0.85% VINCI 85.88 -1.01% BOUYGUES 32.33 -1.37% Heatmap : Variations secteurs Variations actions 1 jour 5 jours 1 janv.