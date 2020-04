La hausse s'évapore avant l'OPEP+ et l'Eurogroupe Envoyer par e-mail :

Opinion : Négative sous les 4543 PTS

Objectif de cours : 4353 PTS

Pour cette dernière séance avant la coupure de Pâques, le CAC40 a ouvert en nette hausse, au-delà des 4500 points, à la faveur de la forte remontée de Wall-Street hier, avant de rapidement repasser dans le rouge.

L’attentisme reste néanmoins de mise alors que le bilan de la pandémie s’alourdit. Les opérateurs pretteront également attention aux cours pétroliers tandis que l'OPEP+ et d'autres grands producteurs dont la Russie se réunissent aujourd’hui en téléconférence pour débattre d’une baisse de la production afin de soutenir les prix.



A la mi-séance, le CAC40 cède désormais 0.11% à 4438 points. Les contrats futures américains sont également en légère baisse de 0.1%.



Du côté des statistiques, les opérateurs prendront connaissance à 13h30 des minutes de la BCE puis aux Etats-Unis des inscriptions hebdomadaires au chômage à 14h30 (consensus 5000K) et de l’indice PPI, anticipé en baisse de 0.3%. A 16h seront dévoilés les stocks de commerce de gros et l’indice de confiance du Michigan. Jerome Powell s’exprimera à la même heure. Graphiquement, l'indécision perdure. On continuera de suivre de près la sortie des 4353/4543 points pour avoir plus de visibilité sur la tendance à venir.

