La ligne des 5600 points fait barrage Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse à court terme du 15/07/2019 | 11:22

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5545 PTS/ 5600 PTS





Au chapitre des valeurs, Arcelor prend la tête du CAC40 en s’adjugeant près de 1,7%, suivi du secteur automobile avec Peugeot (+1,1%), Michelin (+0,95%) et Renault (+0,94%). Au contraire, le luxe recule à l’image des variations d’Hermès (-0,81%) et de LVMH (-0,73%).



Du côté des statistiques économiques, l'indice Empire State de la Fed de New-York sera publié à 14h30.



Techniquement, en données horaires, la ligne des 5600 points continue de faire barrage aux assauts acheteurs. Les cours se replient ainsi logiquement vers les 5545 points, zone de mobilisation pour les acheteurs. On peut ainsi relever les oscillations de l’indice français entre 5545 et 5600 pts, dont on attendra désormais une franche sortie pour prendre position.

La bourse de Paris évolue en légère baisse en ce début de semaine, alors que démarre la saison des résultats d’entreprises, notamment aux Etats-Unis.Au chapitre des valeurs, Arcelor prend la tête du CAC40 en s’adjugeant près de 1,7%, suivi du secteur automobile avec Peugeot (+1,1%), Michelin (+0,95%) et Renault (+0,94%). Au contraire, le luxe recule à l’image des variations d’Hermès (-0,81%) et de LVMH (-0,73%).Du côté des statistiques économiques, l'indice Empire State de la Fed de New-York sera publié à 14h30.Techniquement, en données horaires, la ligne des 5600 points continue de faire barrage aux assauts acheteurs. Les cours se replient ainsi logiquement vers les 5545 points, zone de mobilisation pour les acheteurs. On peut ainsi relever les oscillations de l’indice français entre 5545 et 5600 pts, dont on attendra désormais une franche sortie pour prendre position.

Jordan Dufee © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.