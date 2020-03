La nervosité reste forte sur les marchés Envoyer par e-mail :

Les places financières font preuve d'une nervosité extrême depuis quelques séances, rattrapées par les craintes concernant les répercussions économiques du coronavirus et la récente chute des cours pétroliers. L'Arabie Saoudite a, en effet, décidé de baisser ses prix de livraison et d'augmenter sa production, avec l'échec de la dernière réunion de l'OPEP, ce qui pèse sur les cours. L'aversion au risque reste forte, comme en témoignent les variations de très forte amplitude des indices et la chute des rendements obligataires à des plus bas historiques.

Les interventions des banquiers centraux sont pour le moment restées sans effet mais le marché espèrent encore de nouvelles mesures de soutien de la part des gouvernements, pour tenter de soutenir l'économie.



Graphiquement, le CAC40 a amorcé un mouvement de correction et revient à grande vitesse à proximité des 4600 points, points bas de fin 2018 en clôture. Les variations intraday devraient demeurer erratiques, mais le sens de sortie des 4600/5000 points pourrait donner une indication sur l'orientation à venir.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2020

