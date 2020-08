La nervosité reste palpable Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 4890 PTS/ 4950 PTS

Après être brièvement repassée au-dessus des 4950 points dans les premiers échanges, la bourse de Paris a rapidement repris le chemin de la baisse, reculant désormais de 0.61% à 4903 points.

La prudence reste de mise avec l’intensification des tensions sino-américaines et les incertitudes sur la signature du nouveau plan de relance de 1000 milliards de dollars aux Etats-Unis.

Outre-Atlantique, les contrats Futures sont stables. Sur le front des valeurs, AXA signe la plus forte baisse (-3.3%) après avoir annoncé une baisse de 39% de son résultat net au premier semestre. Unibail perd 2.1%, Orange 1.6% et Total 1.5%. Dans le haut du tableau, on retrouve Atos et Accor qui progressent de 1.3%. Du côté des statistiques, en attendant le rapport mensuel sur l’emploi américain demain, les opérateurs prendront connaissance à 14h30 des inscriptions hebdomadaires au chômage, anticipées à 1410K.



Techniquement, l’indécision perdure, l’indice faisant preuve de volatilité en séance. De nouveaux plus bas journaliers militeraient en faveur d’une poursuite des dégagements en direction des 4860 points voire 4830 points par extension.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2020

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.