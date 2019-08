La pente reste savonneuse Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5310 PTS/ 5387 PTS



En revanche, les baisses sont majoritaires dans le CAC40 et, une fois n'est pas coutume, LVMH ferme la marche des composantes avec un recul de 2.1%, suivie des banques Société Générale et Crédit Agricole, toutes deux perdant 1.80%.



Au cours de cette nouvelle séance, les investisseurs suivront l'indice ZEW en Europe, puis à 14h30 les prix à la consommation aux Etats-Unis. En attendant, la pré-ouverture donne un signal de stabilité des cours.



Graphiquement, en données horaires, la donne technique ne varie pas. Une cassure de la zone des 5310/5300 points en clôture ouvrirait la voie à la cible inférieure des 5233 points. En revanche, il faudrait une accélération indicielle au-delà des 5290 points pour imaginer un scénario plus positif à court terme, mais la pente reste très savonneuse.

