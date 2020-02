La pression vendeuse persiste Envoyer par e-mail :

Opinion : Négative sous les 5828 PTS

Objectif de cours : 5700 PTS

Après un début de séance positif, les places européennes ont rapidement repris le chemin de la baisse, toujours pénalisées par les craintes au sujet du coronavirus. L’automobile et les valeurs financières pèsent une nouvelle fois sur la tendance, à l’image de Michelin et Renault (-2.5%)ou Société Générale et Crédit Agricole (-2%). TechnipFMC et Accor perdent également 2.5%. Après un plus haut à 5828 points en début de journée, le CAC40 cède désormais 0.47% à 5764 points.

Les contrats futures américains, en hausse de près de 1% ce matin, ne progressent plus que de 0.3%. Du côté des statistiques, le PIB allemand est ressorti stable. Cet après-midi, les opérateurs prendront connaissance à 15h de l’indice Case Shiller puis à 16h, de l’indice du Conference Board (consensus 132.6) ainsi que de l’indice manufacturier de Richmond, anticipé à 10. Graphiquement, la tendance demeure baissière sous les 5884 points voire sous les 5828 points en intraday. La rupture de la zone des 5765 points devrait ouvrir la voie aux 5720/5700 points.

