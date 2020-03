La pression vendeuse s'intensifie encore Envoyer par e-mail :

Opinion : Négative sous les 4025 PTS

Objectif de cours : 3690 PTS

Malgré les actions concertées des banques centrales ce week-end et les mesures prises par les gouvernements, la bourse de Paris cède une nouvelle à la panique ce lundi, en raison de propagation rapide du Covid-19 en Europe. L'indice CAC40 décroche actuellement de 8.44% à 3770 points, affecté également par des informations évoquant un potentiel confinement total de la population en France. Outre-Atlantique, les contrats futures cèdent plus de 5%.

Du côté des statistiques, seul l'indice Empire State manufacturier sera dévoilé à 13h30 (consensus 5.1).



Graphiquement, pas de changement, la dynamique est baissière sur toutes les échelles de temps. Difficile à ce stade d'évoquer des seuil techniques, compte tenu de l'aversion au risque. Sous les 3690 points, les prochains objectifs baissiers seraient fixés à 3630 points puis 3575/3550 points.

