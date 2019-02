La prudence l’emporte encore Envoyer par e-mail :

Opinion : Négative sous les 5020 PTS

Objectif de cours : 4965 PTS





L’indice parisien grappille difficilement 0.13% à 4991 points et les contrats futures américains sont en baisse de 0.3%.



Du côté des statistiques, aucune publication majeure n’est au programme pour la deuxième partie de séance. La balance commerciale allemande est ressortie ce matin à 19.4B (contre 18.3B attendu) et la production industrielle française progresse légèrement plus que prévu à 0.8% (consensus 0.7%).



En données horaires, pas de changement, un biais baissier sera maintenu sous les 5020 points avec les 4970/4965 points comme premier objectif. Sous cette zone, on pourrait assister à une nouvelle accélération baissière en direction des 4930 points.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.