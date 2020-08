La tendance demeure positive à Paris Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5010 PTS/ 5052 PTS

Malgré le repli de Wall-Street hier et la chute de 20.4% du PIB britannique au deuxième trimestre, la bourse de Paris parvient à se maintenir en territoire positif ce matin, avec une hausse actuelle de 0.28% à 5042 points.

Ce sont aujourd'hui les valeurs bancaires qui soutiennent la tendance, à l'image de Société Générale +2.4% ou BNP Paribas et Crédit Agricole, à respectivement +1.9% et +1.5%.



Autre statistique, la production industrielle a progressé de 9.1% en zone euro (consensus 10.1%). Aux Etats-Unis, seront dévoilés l'indice CPI et les stocks pétroliers, à 14h30 puis 16h30. Graphiquement, le CAC40 ne montre pas de réel signe de faiblesse et se maintient à proximité de ses récents points hauts. On suivra désormais de près la sortie des 5010/5052 points pour se positionner dans un sens comme dans l'autre.

Laurent Polsinelli

