La volatilité devrait persister

Graphiquement, les cours sont venus tester à deux reprises la zone pertinente des 5200 points laissant dans la baisse un gap significatif à 5450 points. Ce niveau devrait constituer une résistance dans la phase de rebond actuel qui s’opère en forme de W. Seule une clôture journalière sous les 5200 points fragiliserait davantage la configuration actuelle et ouvrirait la voie pour aller chercher la cible inférieure des 5040 points. Les étés boursiers ne riment pas forcément avec sérénité. Certes, à ce jour, le niveau de stress chez les investisseurs n’a pas atteint celui de certains épisodes estivaux où les marchés financiers subissaient les vents violents de panique comme en 1990 et plus récemment en 2011 ou encore en 2015. Sans répéter ces circonstances historiques, août 2019 a maintenu un niveau de volatilité largement au-delà de la moyenne, ceci grâce aux multiples rebondissements dans le conflit commercial sino-américain où les deux parties se rendent coup pour coup, personne ne voulant céder.Dans ce contexte déstabilisant pour les actions, les risques de ralentissement économique mondial resurgissent, le CAC40 vient de céder 2.6% depuis le début du mois d’août. La grande majorité des composantes de l’indice parisien évolue dans le rouge. Seuls des titres défensifs montrent de la résilience aux prises de bénéfices. Vinci, Vivendi, Sanofi, Danone, Orange ou encore EssilorLuxottica dominent le palmarès des performances mensuelles, classement peu surprenant lorsque l’aversion aux risques réapparaît.A l’opposé, les valeurs cycliques sensibles à une contraction de la croissance souffrent, à l’image d’ArcelorMittal qui recule sur la même période de référence de 17%, portant ainsi sa dégradation annuelle à plus de 33%. Parmi les parcours négatifs, Carrefour se trouve affecté par des intenses dégagements, enchaînant 14 jours de baisse sur les 16 derniers dont 13 séances consécutives dans le rouge, un mois sanglant qui restera dans l’histoire boursière du distributeur.Graphiquement, les cours sont venus tester à deux reprises la zone pertinente des 5200 points laissant dans la baisse un gap significatif à 5450 points. Ce niveau devrait constituer une résistance dans la phase de rebond actuel qui s’opère en forme de W. Seule une clôture journalière sous les 5200 points fragiliserait davantage la configuration actuelle et ouvrirait la voie pour aller chercher la cible inférieure des 5040 points.

