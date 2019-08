La volatilité est encore au rendez-vous Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5300 PTS/ 5380 PTS



Suite aux nouveaux droits de douane annoncés par la Chine en fin de semaine (à hauteur de 75 milliards de dollars), D. Trump avait décidé d'augmenter la surtaxe sur les produit chinois importés, engendrant un décrochage de près de 2% des places asiatiques ce matin.

L'appétit pour le risque a néanmoins resurgi en Europe alors que le président américain vient d'indiquer que les négociations commerciales avec la Chine allaient reprendre prochainement en vue d'un accord.



Outre-Atlantique, les contrats futures sont désormais en hausse de 1.2%.



Du côté des statistiques, les commandes industrielles américaines seront dévoilées à 14h30, le consensus table sur +1.4%.



