Le CAC40 a tiré son feu d'artifice Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse à court terme du 14/07/2020 | 08:14

Opinion : Positive au dessus de 4970 PTS

Objectif de cours : 5060 PTS

L’indice parisien a tiré son feu d’artifice, la veille du 14 juillet, en gagnant plus de 1.7%. Les hausses se montraient harmonisées à l’intérieur du CAC40. Néanmoins quelques dossiers ont été favorisés par les investisseurs. Ce fut le cas pour ArcelorMittal (+ 4.8%) ainsi que Safran (+4%) et Peugeot (+3.6%). Cette euphorie indicielle devrait néanmoins se calmer à l’aube des premières publications semestrielles. Mise à part le dernier état de l'indice ZEW ce matin, aucune publication de données pertinentes n'est prévue pour stimuler l'activité, en ce jour férié. Suite à la chute des valeurs technologiques, hier à New York, le CAC40 pourrait se replier de plus de 1% à l'ouverture. Techniquement, en données horaires, les cours accélèrent au-delà des 5000 points pour finir sur les plus hauts de la journée autour des 5050 points. Il faudrait un franchissement de cette zone pour valider la cible supérieure des 5120 points, récent plus haut du 6 juillet. En revanche, un repli sous les 4970 points neutraliserait la configuration actuelle.

Patrick Rejaunier Suivre Patrick Rejaunier © Zonebourse.com 2020 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.