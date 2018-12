Le CAC40 accentue ses gains Envoyer par e-mail :

Opinion : Positive au dessus de 4555 PTS

Objectif de cours : 4692 PTS



Les technologiques, les pétrolières et les banques tirent notamment l’indice vers le haut.

Le CAC40 accentue ainsi son avance et s’inscrit désormais en hausse de 1.53% à 4674 points.

Les contrats futures américains affichent également un gain de 0.5%.



Du côté des statistiques, les opérateurs attendent à 15h45 l’indice PMI de Chicago puis les promesses de ventes de logements à 16h (consensus 0.9%) et les stocks pétroliers à 16h30 qui devraient ressortir à -2.9M.



En données horaires, pas de changement, la dynamique est baissière sous les 4692 points. Le dépassement de ce niveau militerait néanmoins pour une poursuite du rebond en cours en direction des 4720 puis 4770 points.



