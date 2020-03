Le CAC40 accentue ses gains Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 4038 PTS/ 4150 PTS

En dépit d'indicateurs d'activité décevants en zone euro, le CAC40 et les autres places européennes accentuent leur avance depuis l'ouverture, soutenues par la multiplication des mesures de relance budgétaires et monétaires, afin de minimiser l'impact économique du Covid-19. Les opérateurs saluent également la levée des restrictions de déplacement imposées à la ville chinoise de Wuhan, après 2 mois de confinement.

A la mi-séance, le CAC40 progresse de 5.43% à 4126 points et les contrats futures américains sont en hausse de plus de 5%.



Du côté des statistiques, l'indice PMI manufacturier est ressorti à 44.8 en zone euro (consensus 40.1 et 49.2 le mois dernier). Quant à l'indice PMI des services, il recule à 28.4 (consensus 40 et 52.6 précédemment). Les opérateurs prendront connaissance aux Etats-Unis des indices Flash PMI manufacturier et services à 14h45, de l'indice manufacturier de Richmond à 15h et des ventes de logements neufs. Graphiquement, le CAC40 a ouvert en gap haussier ce matin, confirmant son mouvement de reprise. Le débordement de la zone de cours actuelle, correspondant à la moyenne mobile à 100 heures, libèrerait un nouveau potentiel d'appréciation en direction des 4250 points voire 4400 points par extension.

Palmarès CAC 40 SAFRAN 68.98 20.93% ARCELORMITTAL 8.54 18.56% AXA 15.81 17.56% RENAULT 17.966 17.53% LEGRAND 58.52 16.67% DANONE 54.92 -1.65%