Le CAC40 accentue ses gains

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 4909 PTS/ 4950 PTS

Profitant de la hausse de Wall-Street hier et des anticipations de nouvelles mesures de soutien par la BCE, le CAC40 poursuit sur sa lancée, avec un gain actuel de 1.78% à 4945 points. Les opérateurs ont également salué des indices PMI services meilleurs que prévu en Chine et en zone euro.

L’indice Caixin PMI services est ressorti à 55 contre 47.4 attendu, en zone euro, l’indice PMI services remonte à 30.5 (27.8 précédemment).

L’indice PPI est quant à lui ressorti en baisse de 2% (consensus -1.8%) et le taux de chômage à 7.3% (7.4% le mois dernier).



Cet après-midi, les opérateurs prendront connaissance aux Etats-Unis de l’enquête ADP à 14h15, qui devrait faire état de 9000k destructions de postes. A 15h45, l’indice Final PMI services est attendu à 37.2 et à 16h, l’ISM services devrait progresser à 44.2 (41.8 le mois dernier). Les commandes industrielles, anticipées en baisse de 1.37%, seront dévoilées à la même heure.



L’indice S&P500 est pour le moment attendu en hausse de 0.4%. En données horaires, le CAC40 a rallié ce matin la zone des 4925 points et s’attaque désormais à un gap laissé ouvert le 9 mars dernier dont la borne haute est située à 5117 points.

A très court terme, on suivra de près la sortie des 4909/4950 points pour agir. Une sortie par le haut de cette zone militerait pour le ralliement des 5000 points. A contrario, sous les 4909 points, on pourra s’attendre au comblement du gap ouvert ce matin, soit un retour dans la zone des 4865 points.

Laurent Polsinelli

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Graphique CAC 40 Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Palmarès CAC 40 UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 65.97 13.70% AXA 18.838 9.17% RENAULT 23.34 7.61% AIRBUS SE 68.02 6.78% STMICROELECTRONICS 24.26 6.68% SANOFI SA 88.49 -0.37% Heatmap : Variations secteurs Variations actions 1 jour 5 jours 1 janv.