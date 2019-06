Le CAC40 accentue ses gains avant la BCE Envoyer par e-mail :

Opinion : Positive au dessus de 5280 PTS

Objectif de cours : 5350 PTS



La banque centrale européenne pourrait également opter pour un ton accommodant, comme l'a laissé entendre la Fed ces derniers jours.



A la mi-séance, le CAC40 progresse de 0.65% à 5326 points et les contrats futures américains sont en hausse de 0.3%.



Du côté des statistiques, le PIB a progressé de 0.4% en zone euro, comme attendu. Aux Etats-Unis, seront dévoilées à 14h30, les inscriptions hebdomadaires au chômage, la balance commerciale et la productivité.



Graphiquement, pas de changement, la dynamique est positive en données horaires au-dessus des 5280 points, zone de convergence des moyennes mobiles à 20 et 100 heures. Les 5350 points restent pour le moment en ligne de mire. Au-delà, on pourra viser 5400 points. Malgré la chute de Renault (-7.2%), suite au retrait de l'offre de Fiat Chrysler, la bourse de Paris poursuit son mouvement de rattrapage. Celle-ci profite de la clôture positive de Wall-Street hier, optant pour l'optimisme avant la décision de la BCE sur les taux et la conférence de presse de Mario Draghi à 14h30.La banque centrale européenne pourrait également opter pour un ton accommodant, comme l'a laissé entendre la Fed ces derniers jours.A la mi-séance, le CAC40 progresse de 0.65% à 5326 points et les contrats futures américains sont en hausse de 0.3%.Du côté des statistiques, le PIB a progressé de 0.4% en zone euro, comme attendu. Aux Etats-Unis, seront dévoilées à 14h30, les inscriptions hebdomadaires au chômage, la balance commerciale et la productivité.Graphiquement, pas de changement, la dynamique est positive en données horaires au-dessus des 5280 points, zone de convergence des moyennes mobiles à 20 et 100 heures. Les 5350 points restent pour le moment en ligne de mire. Au-delà, on pourra viser 5400 points.

