Le CAC40 accentue son avance Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse à court terme du 04/09/2019 | 11:16

Opinion : Positive au dessus de 5505 PTS

Objectif de cours : 5555 PTS



Le CAC40 a ainsi ouvert en large gap haussier, repassant allègrement au-dessus des 5500 points, avec la plupart de ses composantes dans le vert. Celui-ci progresse actuellement de 1.19% à 5531 points et les contrats futures américains sont en hausse de 1%.



Du côté des valeurs, Thales s'envole de 6.3% suite à de bonnes publications, suivie par ArcelorMittal qui progresse de 4%. Le Luxe rebondit fortement, dans le sillage de l'Asie, Kering et LVMH s'adjugent respectivement 3.8% et 3.4%.



Sur le plan macroéconomique, l'indice PMI services est ressorti à 53.5 en zone euro (consensus 53.4) et les ventes au détail reculent comme attendu de 0.6%. Aux Etats-Unis, la balance commerciale sera dévoilée à 14h30 puis le Livre Beige de la Fed à 20h.



En données horaires, le CAC40 confirme son mouvement de repris en s'affranchissant dès l'ouverture des 5505 points. Au-dessus de ce niveau, on pourra tabler sur une poursuite du mouvement en direction des 5555 points, dernier rempart avant les 5620 points, plus hauts annuels en clôture. La bourse de Paris a ouvert en vive hausse ce matin, soutenue par une amélioration de l'indice PMI des services chinois (52.1 contre 51.7 attendu) et par la forte poussée de la bourse de Hong-Kong (Hang Seng +4%) alors que le projet de loi d'extradition, à l'origine de la crise politique devrait être retiré.Le CAC40 a ainsi ouvert en large gap haussier, repassant allègrement au-dessus des 5500 points, avec la plupart de ses composantes dans le vert. Celui-ci progresse actuellement de 1.19% à 5531 points et les contrats futures américains sont en hausse de 1%.Du côté des valeurs, Thales s'envole de 6.3% suite à de bonnes publications, suivie par ArcelorMittal qui progresse de 4%. Le Luxe rebondit fortement, dans le sillage de l'Asie, Kering et LVMH s'adjugent respectivement 3.8% et 3.4%.Sur le plan macroéconomique, l'indice PMI services est ressorti à 53.5 en zone euro (consensus 53.4) et les ventes au détail reculent comme attendu de 0.6%. Aux Etats-Unis, la balance commerciale sera dévoilée à 14h30 puis le Livre Beige de la Fed à 20h.En données horaires, le CAC40 confirme son mouvement de repris en s'affranchissant dès l'ouverture des 5505 points. Au-dessus de ce niveau, on pourra tabler sur une poursuite du mouvement en direction des 5555 points, dernier rempart avant les 5620 points, plus hauts annuels en clôture.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.