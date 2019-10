Le CAC40 bascule dans le rouge

Après un nouveau record à 5778 points dans les premiers échanges, dans le sillage de Wall-Street et de la baisse des taux de la Fed, le CAC40 a rapidement basculé dans le rouge, suite à des rumeurs en provenance de Chine.

C'est Bloomberg qui a semé le trouble, en annonçant que des officiels chinois doutent qu'un accord commercial de long terme soit possible entre la Chine et les Etats-Unis à cause de Donald Trump. Plus précisément, ils semblent craindre la "nature impulsive" et les revirements du Président américain, estimant qu'il pourrait faire capoter un accord même si les négociateurs parvenaient à s'entendre.

Le marché est également affecté par l'annonce d'une contraction de l'activité manufacturière chinoise (PMI à 49.3 contre 49.9 attendu). En zone euro, l'indice CPI était conforme aux attentes à +0.7% et le PIB est ressorti à 0.2% (consensus 0.1%) mais le chômage est supérieur aux attentes (7.5% contre 7.4% attendu).

Aux Etats-Unis, les inscriptions hebdomadaires au chômage, les dépenses et revenus des ménages et l'indice Core PCE seront publiés à 13h30 puis l'indice PMI de Chicago à 14h45.

A la mi-séance, le CAC40 recule de 0.47% à 5738 points et les contrats futures américains sont en baisse de 0.2%.

Graphiquement, le CAC40 amorce une consolidation mais seul l'enfoncement des 2715 points suggérerait des dégagements plus prononcés en direction des 5685/5650 points dans un premier temps.