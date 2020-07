Le CAC40 creuse peu à peu ses pertes Envoyer par e-mail :

Opinion : Négative sous les 5100 PTS

Objectif de cours : 5007 PTS

Les résultats de sociétés globalement mal accueillis et le repli des valeurs technologiques américaines hier pèsent sur la tendance en Europe, à l’image du CAC40 qui cède désormais 1.32% à 5036 points.

Wall-Street devrait par ailleurs ouvrir sur une note de faiblesse, les contrats Futures reculant de 0.6%.

Outre la pandémie qui reste préoccupante notamment au Brésil et aux Etats-Unis, le marché est également affecté par la montée des tensions entre Pékin et Washington. Du côté des statistiques, les opérateurs prendront connaissance des ventes de logements existants aux Etats-Unis à 16h (consensus 4.77M) puis des stocks pétroliers à 16h30, anticipés à -2.1M.



Graphiquement, le CAC40 réintègre son range et poursuit ainsi son mouvement de consolidation. La zone des 5007 points devra désormais engendrer une réaction positive sous peine d'assister à une poursuite des dégagements en direction des 4950 points.

