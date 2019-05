Le CAC40 creuse ses pertes Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse à court terme du 20/05/2019 | 11:21

Opinion : Négative sous les 5450 PTS

Objectif de cours : 5350 PTS



Le secteur des semi-conducteurs pèse notamment sur la tendance, dans le sillage des sanctions américaines à l’encontre de l'équipementier télécom chinois Huawei, banni des Etats-Unis. STM signe ainsi la plus forte baisse de l’indice parisien (-6.2%).



Outre-Atlantique, l’indice S&P500 est attendu en baisse de 0.15% et le Nasdaq100 en repli de 0.5%.

Du côté des statistiques, l’indice PPI en Allemagne est ressorti à +0.5% contre +0.4% attendu. Aucune publication majeure ne sera dévoilée en deuxième partie de séance.



En données horaires, le CAC40 montre de nouveau quelques signes de faiblesse, après avoir rallié une cible majeure de rebond située vers 5450 points. Sous ce niveau, on pourra désormais conserver un biais baissier, avec les 5350 points comme premier objectif.

Après un début de séance hésitant dans l’attente de nouvelles avancées sur le front du commerce international, le CAC40 s’est clairement orienté à la baisse, ce dernier cédant désormais 0.82% à 5393 points.Le secteur des semi-conducteurs pèse notamment sur la tendance, dans le sillage des sanctions américaines à l’encontre de l'équipementier télécom chinois Huawei, banni des Etats-Unis. STM signe ainsi la plus forte baisse de l’indice parisien (-6.2%).Outre-Atlantique, l’indice S&P500 est attendu en baisse de 0.15% et le Nasdaq100 en repli de 0.5%.Du côté des statistiques, l’indice PPI en Allemagne est ressorti à +0.5% contre +0.4% attendu. Aucune publication majeure ne sera dévoilée en deuxième partie de séance.En données horaires, le CAC40 montre de nouveau quelques signes de faiblesse, après avoir rallié une cible majeure de rebond située vers 5450 points. Sous ce niveau, on pourra désormais conserver un biais baissier, avec les 5350 points comme premier objectif.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Graphique CAC 40 Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Palmarès CAC 40 ORANGE 13.96 0.98% TOTAL 49.225 0.11% LVMH MOËT HENNESSY VUITTON SE 330.05 -3.17% VALEO 26.28 -3.20% ATOS 69.08 -3.55% KERING 503.2 -3.60% STMICROELECTRONICS 14.17 -9.08% Heatmap : Variations secteurs Variations actions 1 jour 5 jours 1 janv.