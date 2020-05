Le CAC40 creuse ses pertes Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse à court terme du 13/05/2020 | 11:07

Opinion : Négative sous les 4420 PTS

Objectif de cours : 4370 PTS

La bourse de Paris et les autres places financières s’inscrivent en nette baisse aujourd’hui, dans le sillage de Wall-Street et des craintes d’une seconde vague de contaminations suite au déconfinement.

A la mi-séance, le CAC40 recule de 20.9% à 4379 points, avec toutes ses composantes dans le rouge.

ArcelorMittal et Thalès signent les plus fortes baisses, respectivement -6.1% et -5.6%.



Outre-Atlantique, les contrats futures sont en baisse de 0.3%.



Sur le front de la macroéconomie, la production industrielle a reculé de 11.3% en zone euro (consensus -12.3%). Les opérateurs prendront connaissance à 14h30 de l’indice PPI aux Etats-Unis (consensus -0.5%) puis à 16h30 des stocks pétroliers, attendus à 4.1M. Jerome Powell s’exprimera également à 15h. D’un point de vue graphique, le CAC40 a enfoncé dès l’ouverture la zone des 4420 points, ralliant dans la foulée une première cible baissière située vers 4370 points. Sous ce niveau, les 4330 points seraient alors en ligne de mire.

A contrario, le dépassement des 4420 points serait de bon augure pour le comblement du gap laissé ouvert ce matin.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2020 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Graphique CAC 40 Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Palmarès CAC 40 HERMÈS INTERNATIONAL 673.6 0.48% PEUGEOT 12.05 -5.97% UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 43.885 -7.04% TECHNIPFMC PLC 6.985 -7.24% PUBLICIS GROUPE 23.69 -7.71% ARCELORMITTAL 7.285 -10.64% Heatmap : Variations secteurs Variations actions 1 jour 5 jours 1 janv.