Le CAC40 creuse ses pertes avant le NFP

Opinion : Négative sous les 4910 PTS

Objectif de cours : 4825 PTS

A l'instar des autres places européennes, le CAC40 recule de 0.63% à 4855 points ce matin, pénalisé par le durcissement des tensions entre la Chine et les Etats-Unis, à la suite de la signature de décrets interdisant aux résidents américains de réaliser des transactions avec le réséau social TikTok et l’application chinoise WeChat.



La prudence est également renforcée par la publication cet après-midi du rapport mensuel sur l’emploi américain. Le consensus table sur un taux de chômage à 10.5%, 1530K créations de postes et un salaire horaire en baisse de 0.5%.

Les stocks de commerce de gros seront ensuite dévoilés à 16h (consensus -2%) et le crédit à la consommation à 21h. Outre-Atlantique, les indices sont pour le moment attendus en baisse de 0.4%. Graphiquement, la tendance demeure baissière sous les 4910 points. En l'absence de réaction positive dans la zone de cours actuelle, les 4825 points sont désormais en ligne de mire. Sous ce niveau, il faudrait s'attendre à une nouvelle accélération baissière en direction des 4780/4760 points.

