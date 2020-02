Le CAC40 devrait marquer une pause Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5900 PTS/ 5935 PTS

La bourse de Paris a terminé en forte hausse de 1.76% à 5935 points hier, alignant ainsi une deuxième séance consécutive de rebond, à la faveur de Wall-Street et de la stabilisation des places asiatiques

Le bilan du coronavirus chinois s'alourdit (près de 500 morts et plus de 24300 contaminés) mais les mesures drastiques prises par la Chine apaisent provisoirement le moral des intervenants. Les indices américains ont eux aussi progressé très nettement, accentuant leur avance après le bond de 1.8% des commandes industrielles (consensus 0.7%). A la clôture, le Dow Jones s’adjugeait 1.44% à 28808 points, le S&P500 1.5% à 3298 points et le Nasdaq100 2.28%, avec la nouvelle envolée de Tesla (+13.7%), Ebay (+8.8%) mais aussi Microsoft et Apple qui s'adjugent 3.3%. Aujourd'hui, le marché parisien devrait reprendre son souffle comme le laissent envisager les contrats futures en baisse de 0.3%.

En données horaires, le CAC40 est en phase de rebond, à l’image de la moyenne mobile à 20 heures qui se retourne à la hausse. Celui-ci arrive à proximité d’une zone charnière située vers 5935 points (moyenne mobile à 100 heures). Il faudra attendre le débordement de ce niveau pour disposer d’un nouveau potentiel d’appréciation en direction des 5970 points puis 6000/6020 points.

En intraday, un retour sous les 5900 points constituerait une première indication baissière. Il faudrait alors s’attendre à une probable rechute en direction des 5860 points.

