Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 4390 PTS/ 4600 PTS

En dépit de la flambée des inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis hier (3283K contre 1648K attendu et 282K la semaine dernière), la bourse de Paris a terminé en forte hausse de 2.51% à 4543 points, les opérateurs saluant le retournement haussier de Wall-Street et le plan de relance de 2000 milliards de dollars qui doit désormais être approuvé par la Chambre des représentants aujourd'hui. Les indices américains ont également clôturé à leur plus haut du jour, malgré la chute des cours pétroliers de près de 5%. Le Dow Jones a gagné 6.38% à 22552 points, le S&P500 s'est adjugé 6.24% à 2630 points et le Nasdaq100 5.72%.



Aujourd'hui, le CAC40 devrait marquer une pause comme le suggèrent les contrats futures en baisse de 0.8%.

Graphiquement, le marché parisien demeure en phase de rattrapage et conserve un biais positif en données horaires au-dessus des 4390 points. Ce dernier s'attaque à un gap laissé ouvert en début de mois dans la zone des 4600 points. La sortie des 4390/4600 points pourrait être déterminante pour la tendance à venir.

