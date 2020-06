Le CAC40 devrait marquer une pause Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5060 PTS/ 5200 PTS

Portée par la prolongation et l'augmentation du plan de rachats d'actifs de la BCE mais aussi par les données sur l'emploi américain meilleures que prévu, la bourse de Paris a clôturé en forte hausse de 3.71% à 5197 points vendredi dernier. Les financières et les cycliques ont nettement contribué à cette embellie, dans un contexte d'optimisme sur le redémarrage de l'activité économique.



Le taux de chômage américain est ressorti à 13.3% (contre 14.7% précédemment) et 2509K emplois ont été créés sur la période, alors que le consensus tablait sur -7750K (-20687K le mois dernier).

Les indices américains ont également salué cette baisse surprise du chômage, à l'image du Dow Jones qui a gagné 3.15% à 27110 points. Le S&P500 s'est adjugé 2.62% à 3193 points tandis que le Nasdaq100 a enregistré un nouveau record historique, clôturant sur un gain de 2.02% à 9824 points.



Ce matin, le CAC40 devrait néanmoins marquer une pause et ouvrir en baisse de 0.5% alors que de nouvelles menaces de taxes douanières planent sur la Chine et l'Union européenne.



En données horaires, pas de changement majeur. La tendance reste haussière au-dessus des 5060 points, zone de convergence avec la moyenne mobile à 20 heures. Seul un retour sous ce niveau militerait pour des dégagements plus marqués en direction des 5000 points.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2020

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.