Le CAC40 devrait ouvrir en baisse de 0.5%

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 4905 PTS/ 4977 PTS

Porté par les espoirs de l'adoption par le congrès américain d'un nouveau plan de relance de 1000 milliards de dollars mais aussi par les données encourageantes sur la reprise de l'activité, le CAC40 a terminé en hausse de 0.9% à 4933 points hier.

Arcelor Mittal et Safran ont pris la tête du palmarès, avec des gains respectifs de 5.6% et 5% tandis que les valeurs à caractère plus défensif ont cédé du terrain, à l'image d'Orange (-1.3%) ou Pernod Ricard (-1.1%).



Les marchés n'ont que peu réagi à la publication de l’enquête ADP aux Etats-Unis, qui a fait état de seulement 167K créations d’emplois contre 1200K attendues (4314K le mois dernier). Le rapport mensuel sur l'emploi dévoilé vendredi devrait être déterminant.



Aux Etats-Unis, les autres statistiques ont en revanche rassuré. L’indice Final PMI services est ressorti à 50 contre 49.6 attendu et l’ISM services à 58.1 (consensus 55). Les stocks pétroliers ont quant à eux baissé de 7.4M (consensus -3.4M).

Cela a permis à Wall-Street de poursuivre son ascension. Le Dow Jones a engrangé 1.39% à 27201 points, le S&P500 a gagné 0.64% à 3327 points et le Nasdaq100 0.26%. Les opérateurs devraient néanmoins limiter les initiatives aujourd'hui, le CAC40 étant attendu en baisse de 0.5% ce matin. En données horaires, la tendance demeure haussière au-dessus des 4905 points et les 4977 points restent pour le moment en ligne de mire. Seul un retour sous les 4905 points militerait pour de nouveaux dégagements en direction des 4860 points.

