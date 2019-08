Le CAC40 devrait récupérer ses pertes de la veille Envoyer par e-mail :

Opinion : Positive au dessus de 5325 PTS

Objectif de cours : 5455 PTS



Le marché a également été pénalisé par des informations évoquant que le gouvernement allemand n'envisageait pas pour l'instant de plan de relance budgétaire, malgré une possible récession technique au troisième trimestre.

La BCE a, pour sa part, indiqué qu'un "paquet" de mesures pourrait être plus efficace pour combattre le ralentissement économique, elle pourrait ainsi accroître son programme de rachats d'actifs et baisser les taux.



Outre-Atlantique, les indices ont terminé en ordre dispersé en attendant le discours de Jerome Powell à Jackson Hole, D. Trump ayant une nouvelle fois réclamé à la Fed de baisser ses taux. Le Dow Jones a clôturé en hausse de 0.19% à 26252 points, grâce à la bonne performance de Boeing (+3.2%). Le S&P500 s'est effrité de 0.05% à 2923 points et le Nasdaq100 a perdu 0.33%.



Ce matin, le CAC40 devrait néanmoins reprendre des couleurs, comme le suggèrent les contrats futures en hausse de 0.6%.

Graphiquement, le marché parisien poursuit son mouvement de consolidation horizontale et devra désormais s'extraire de la zone des 5325/5455 points pour renouer avec une dynamique affirmée.



