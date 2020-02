Le CAC40 devrait récupérer ses pertes de la veille Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse à court terme du 19/02/2020 | 08:01

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 6030 PTS/ 6110 PTS

La bourse de Paris a terminé en baisse limitée de 0.48% à 6056 points hier, dans le sillage des places asiatiques et de l’avertissement sur résultats lancé par Apple pour le trimestre en cours, en raison de l’épidémie de coronavirus.

Les valeurs automobiles ont, une fois de plus, été sanctionnées, à l’image de Renault qui décroche de 6.3% et signe la plus forte baisse de l’indice alors que Carrefour s’est nettement distinguée, avec une performance de 3.5%, profitant d’un relèvement de recommandation.



De retour d’un long week-end pour cause du « Presidents’day », les indices américains ont également cédé du terrain. Le Dow Jones a perdu 0.56% à 29232 points, le S&P500 a cédé 0.29% à 3370 points. Le Nasdaq100 a, pour sa part, grappillé 0.06%, se payant ainsi le luxe d'inscrire un nouveau record, avec le repli limité d'Apple (-1.8%). Aujourd'hui, le CAC40 devrait récupérer ses pertes de la veille comme le suggèrent les contrats futures en hausse de 0.5%.



Graphiquement, pas de changement, la consolidation horizontale perdure et il faudra attendre la sortie des 6030/6110 points pour renouer avec une dynamique affirmée.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2020 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.