Le CAC40 devrait reprendre des couleurs Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse à court terme du 10/03/2020 | 08:02

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 4689 PTS/ 4863 PTS

Après un début de séance fortement baissier dans le sillage des cours pétroliers (qui ont perdu jusqu’à 30%), le CAC40 n’est pas parvenu à redresser la barre et a terminé en très forte baisse de 8.39% à 4707 points.

De son côté, le pétrole a quelque peu limité ses pertes, avec un repli de « seulement » 22% pour le WTI. Outre-Atlantique, les coupe-circuits ont été activés dès l’ouverture, alors que les indices cédaient plus de 7%. Ces derniers ne sont pas non plus parvenus à reprendre un peu de hauteur en deuxième partie de séance. Le Dow Jones a clôturé en baisse de 7.79% à 23851 points, le S&P500 a cédé 7.6% à 2747 points et le Nasdaq100 6.83%. Aujourd'hui, avec le léger rebond des cours pétroliers et des places asiatiques, le CAC40 devrait ouvrir en hausse de 2.6%.

Graphiquement, la dynamique est baissière sous les 4863 points. Seul le débordement de ce niveau autoriserait le scénario d'une reprise de plus forte ampleur en direction des 4987/5000 points.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2020 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.