Le CAC40 devrait reprendre des couleurs Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse à court terme du 05/05/2020 | 08:02

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 4333 PTS/ 4480 PTS

La bourse de Paris a terminé en forte baisse de 4.24% à 4378 points, suite à un regain d'inquiétudes sur le front du commerce international, D. Trump ayant lancé de sévères accusations sur la responsabilité de Pékin dans la propagation du Covid-19 et menacé de sanctions douanières.

Exception faite de Sanofi (+2.77%), toutes les composantes du CAC40 ont fini dans le rouge, Unibail (-9.36%), Société Générale (-7.78%), Safran (-7.39%) et Total (-7.18%), inscrivant les plus fortes baisses.



Outre-Atlantique, après deux séances de baisse, les grands indices ont finalement repris de la hauteur, dans le sillage des valeurs technologiques et des pétrolières. Le Dow Jones a clôturé en hausse de 0.11% à 23749 points, le S&P500 a gagné 0.42% à 2842 points et le Nasdaq100 1.33%.



Aujourd'hui, les contrats futures sont bien orientés, la perspective du déconfinement et de la reprise progressive de l'activité devraient ainsi favoriser quelques achats à bon compte. Le CAC40 est, en effet, attendu en hausse de 1.6%.



En données horaires, l'indice évolue à proximité de la borne basse de son range 4330/4720 points. A très court terme, on attendra la sortie des 4330/4480 points pour avoir plus de visibilité sur l'orientation à venir.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2020 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.