Le CAC40 devrait reprendre quelques couleurs

Les indices américains ont également connu leur pire séance de l'année, le Dow Jones a perdu 2.38% à 25325 points, le S&P500 a cédé 2.41% à 2812 points et le Nasdaq100 a décroché de 3.46%, dans le sillage des valeurs technologiques et des semi-conducteurs.



Ce matin, le CAC40 devrait toutefois reprendre quelques couleurs, comme le suggèrent les contrats futures en hausse de 0.5%.

En données horaires, la tendance reste clairement négative sous les 5315 points, niveau correspondant à la moyenne mobile à 20 heures. Le dépassement de ce niveau militerait néanmoins pour une reprise technique en direction des 5365 points dans un premier temps.

