Le CAC40 devrait tenter de rebondir

Opinion : Positive au dessus de 4894 PTS

Objectif de cours : 4980 PTS



Ces derniers ont, dans un second temps, accentué leurs pertes, avec le plongeon du pétrole (-6.8%), la mauvaise orientation des valeurs de la distribution et le nouveau repli d'Apple (-4.8%).



Le Dow Jones a terminé en forte baisse de 2.21% à 24466 points, le S&P500 a perdu 1.82% à 2642 points et le Nasdaq100 1.75%.



Ce matin, l’indice CAC40 devrait toutefois reprendre quelques couleurs, les contrats futures étant actuellement en hausse de 0.4%.

