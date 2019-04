Le CAC40 fait du surplace Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5375 PTS/ 5415 PTS



L'indice parisien grappille 0.07% à 5409 points et les contrats futures américains sont en baisse de 0.1%.



Du côté des statistiques, les commandes de biens durables, anticipées en baisse de 1.1% seront publiées à 14h30.



Graphiquement, pas de changement, le CAC40 se maintient à proximité de ses récents points hauts et conserve ainsi une dynamique positive en données horaires au-dessus des 5375 points. A court terme, on continuera de suivre de près la sortie des 5375/5415 points pour agir. Après une première séance du second trimestre en fanfare, avec un gain de 1% hier, le CAC40 marque une pause dans l'attente de Wall-Street. Les opérateurs limitent ainsi les initiatives alors que les députés britanniques ont voté hier contre les quatre options alternatives à l'accord de Brexit.L'indice parisien grappille 0.07% à 5409 points et les contrats futures américains sont en baisse de 0.1%.Du côté des statistiques, les commandes de biens durables, anticipées en baisse de 1.1% seront publiées à 14h30.Graphiquement, pas de changement, le CAC40 se maintient à proximité de ses récents points hauts et conserve ainsi une dynamique positive en données horaires au-dessus des 5375 points. A court terme, on continuera de suivre de près la sortie des 5375/5415 points pour agir.

