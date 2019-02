Le CAC40 flirte avec les 5100 points Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5074 PTS/ 5117 PTS



La tendance est également soutenue par le rebond des exportations chinoises en janvier et la poursuite des pourparlers commerciaux entre Pékin et Washington, ce qui devrait repousser l'entrée en vigueur des nouveaux droits de douane sur les importations chinoises.



A la mi-séance, le CAC40 progresse de 0.51% à 5099 points et les contrats futures américains sont en hausse de 0.1%, à la veille des trois sorcières.



Du côté des statistiques, le PIB a progressé, comme attendu, de 0.2% en zone euro. Les opérateurs attendent en deuxième partie de séance les ventes au détail à 14h30 (consensus 0.1%), l’indice PPI, anticipé à +0.1% et les inscriptions hebdomadaires au chômage qui devraient ressortir à 225K. A 16h, seront ensuite dévoilés les stocks des entreprises (consensus 0.3%).



Techniquement, la tendance demeure haussière en données horaires au-dessus des 5040 points, zone de convergence avec la moyenne mobile à 50 heures, voire au-dessus des 5074 points en intraday. La zone des 5117 points constitue désormais l’ultime rempart avant les 5140 points, zone de résistance majeure en données journalières.

