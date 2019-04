Le CAC40 garde la maîtrise des 5500 points Envoyer par e-mail :

Dans ce climat d’une grande sérénité, Publicis se place en tête des intérêts avec 2.8% de gains, suivi une nouvelle fois, des trois bancaires produisant chacune des hausses de 1.5%.



Les investisseurs prendront connaissance à partir de 14h30 de la production industrielle, puis de l'utilisation des capacités de production et enfin de l'indice NAHB dans l'immobilier. Ce matin l’indice ZEW Allemand est ressorti à 3.1 points, au plus haut depuis un an.



Graphiquement, en données horaires, les cours restent accrochés à la moyenne mobile 20 heures. Une extension vers 5528 points a vite été stoppée mais ce blocage n’obère en rien les velléités de l’indice d’aller chercher la ligne supérieure des 5545 points. Les mouvements se font par petits pas, sans aucun soubresaut. Il faudrait un repli sous les 5500 points pour identifier un premier signe de faiblesse dans la configuration actuelle.

