Le CAC40 garde le cap avant Wall-Street

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5857 PTS/ 5905 PTS

Les places européennes poursuivent leur rattrapage aujourd’hui, à la faveur de la clôture positive de Wall-Street hier, ainsi que des places asiatiques ce matin (Nikkei +0.49%, Hang Seng +1.76% et Shanghai composite +1.34%).

Après voir récupéré 0.45% la veille, le CAC40 s’inscrit en hausse de 1.21% à 5903 points.

ArcelorMittal et TechnipFMC rebondissent respectivement de 4.8% et 5.1%, prenant ainsi les 2 premières marches du podium. C’est Orange qui signe la plus forte baisse (-1.1%), suite à un abaissement de recommandation. Outre-Atlantique, les contrats futures progressent de 1%. Du côté des statistiques, l’indice PPI était moins bon que prévu en zone euro (0% contre +0.1% anticipé). Les commandes industrielles américaines seront publiées à 16h, le consensus table sur 0.7%. Graphiquement, le CAC40 est en phase de reprise technique, après avoir tutoyé le seuil des 5800 points. Le premier objectif de rebond a été atteint, dans la zone des 5905 points. Le débordement de ce niveau serait de bon augure pour une poursuite du mouvement en cours en direction des 5945/5970 points.

