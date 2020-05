Le CAC40 garde le cap avec les statistiques américaines Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 4650 PTS/ 4750 PTS

Dans l'attente de nombreux indicateurs outre-Atlantique, l'optimisme perdure à Paris, les opérateurs continuant de saluer le plan de relance de 750 milliards d'euros dévoilé hier par la Commission européenne. L'appétit pour le risque reste pour le moment intact, dans la perspective d'un prochain redémarrage de l'activité économique.

Malgré quelques dégagements sur le secteur bancaire (Société Générale -3.6%, BNP Paribas -2.5%), le CAC40 progresse actuellement de 0.69% à 4721 points (plus haut à 4744 points).

Les contrats Futures américains présagent pour leur part d'une ouverture à proximité de l'équilibre.



Sur le plan macroéconomique, les opérateurs prendront connaissance à 14h30, des inscriptions au chômage (consensus 2100K), de la seconde estimation du PIB américain pour le premier trimestre (-4.8% attendu) ainsi que des commandes de biens durables, qui devraient chuter de 19%. Les promesses de ventes de logements seront dévoilées à 16h et les stocks pétroliers à 17h.



D'un point de vue graphique, la tendance demeure clairement haussière en données horaires au-dessus des 4650 points, niveau correspondant à la moyenne mobile à 20 heures. Les 4750/4800 points restent pour le moment en ligne de mire et seul un retour sous les 4650 points invaliderait ce scénario.





