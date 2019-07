Le CAC40 marque une pause Envoyer par e-mail :

Opinion : Négative sous les 5611 PTS

Objectif de cours : 5538 PTS



L'indice parisien recule de 0.03% à 5566 points.



Sur le plan macroéconomique, les ventes au détail ont reculé de 0.6% en Allemagne (consensus +0.5%) et l'indice PPI est ressorti à -0.1% en zone euro, alors que le marché anticipait +0.1%.

Aucune statistique n'est attendue en deuxième partie de séance.



