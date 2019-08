Le CAC40 marque une pause Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse à court terme du 20/08/2019 | 11:54

Opinion : Positive au dessus de 5325 PTS

Objectif de cours : 5400 PTS



En Asie, le Nikkei avait gagné 0.5% alors que la Bourse de Shanghai et celle de Hong Kong avaient fini en légère baisse.



A la mi-séance, le marché parisien grappille 0.03% à 5373 points.

Outre-Atlantique, les contrats futures se maintiennent également à proximité de l'équilibre.



Graphiquement, pas de changement, le CAC40 demeure en phase de reprise et conserve un biais haussier en données horaires au-dessus des 5325 points, avec les 5400 points en ligne de mire. Le dépassement de ce niveau ouvrirait la voie aux 5455 points. Après deux séances consécutives de forte hausse, le CAC40 marque une pause, en l'absence de rendez-vous macroéconomique. Les initiatives restent limitées avant les minutes du FOMC demain à 20h.En Asie, le Nikkei avait gagné 0.5% alors que la Bourse de Shanghai et celle de Hong Kong avaient fini en légère baisse.A la mi-séance, le marché parisien grappille 0.03% à 5373 points.Outre-Atlantique, les contrats futures se maintiennent également à proximité de l'équilibre.Graphiquement, pas de changement, le CAC40 demeure en phase de reprise et conserve un biais haussier en données horaires au-dessus des 5325 points, avec les 5400 points en ligne de mire. Le dépassement de ce niveau ouvrirait la voie aux 5455 points.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.