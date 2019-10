Le CAC40 marque une pause Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5630 PTS/ 5705 PTS

Porté par les espoirs d'un accord entre la Chine et les Etats-Unis, suite à la reprise des négociations jeudi, la bourse de Paris a terminé en nette hausse de 1.73% à 5665 points. Les valeurs cycliques ont nettement repris des couleurs et le secteur bancaire a bénéficié de possibles avancées au sujet du Brexit, un accord restant envisageable d'ici la fin du mois. Outre-Atlantique, les indices américains ont légèrement réduit leur avance en fin de séance, après l'annonce par D. Trump d'un accord partiel qui pourrait être signé le 16 novembre prochain. La phase 1 de l'accord comprend des achats de biens agricoles, certains éléments sur la propriété intellectuelle et sur les taux de change. Les nouveaux droits de douane prévus pour le 15 octobre n'entreront pas en vigueur. Après une hausse de près de 2% en séance, le Dow Jones a terminé sur un gain de 1.21% à 26817 points, le S&P500 a gagné 1.09% à 2970 points et le Nasdaq100 1.34%. Ce matin, le CAC40 devrait débuter la séance sur une note baissière, reprenant son souffle après +3.2% la semaine passée.

Graphiquement, la dynamique reste clairement positive en données horaires au-dessus des 5590 points, zone de convergence avec la moyenne mobile à 20 heures, voire au-dessus des 5630 points en intraday. On attendra désormais la sortie des 5630/5705 points pour agir.

