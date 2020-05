Le CAC40 marque une pause Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 4420 PTS/ 4540 PTS

Après avoir engrangé 5.16% hier et ouvert en territoire positif ce matin sur fond d'espoirs d'un d'un vaccin développé par Moderna contre le Covid-19, le CAC40 a rapidement basculé en territoire négatif sous l'effet de quelques prises de bénéfices.

L'indice parisien cède désormais 0.65% à 4469 points et les contrats futures américains sont proches de l'équilibre.



Sur le plan macroéconomique, l'indice Zew allemand est ressorti à 51 contre 30 attendu. Aux Etats-Unis, les permis de construire et les mises en chantier seront dévoilés à 14h30. Jerome Powell s'exprimera ensuite à 16h.



Graphiquement, le CAC40 demeure en phase de reprise et conserve une tendance haussière en données horaires au-dessus des 4420 points, niveau correspondant à la moyenne mobile à 100 heures. A court terme, le sens de sortie des 4420/4540 points devrait être déterminant.

