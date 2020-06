Le CAC40 peine à trouver une réelle orientation

Après un début de séance baissier, dans le sillage de Wall-Street et de la persistance des inquiétudes sanitaires, le CAC40 est repassé dans le vert à la faveur des bancaires, des valeurs technologiques et de l'automobile.

A la mi-séance, le marché parisien progresse de 0.22% à 5006 points.

En préouverture, les indices américains sont également repassés dans le vert (+0.2%).



Du côté des valeurs, on retrouve en tête STM (+2.3%), suivie par Société Générale et Crédit Agricole qui gagnent 1.3%. Airbus et ArcelorMittal ferment la marche, avec des pertes respectives de 2.1% et 1.6%.

Du côté des statistiques, les opérateurs prendront connaissance à 14h30 de l'indice PhillyFed (consensus -23) ainsi que des inscriptions hebdomadaires au chômage, anticipées à 1300K, avant les indicateurs avancés à 16h.

La banque d'Angleterre rendra par ailleurs son verdict en matière de politique monétaire à 13h. Les taux devraient rester inchangés.



Graphiquement, pas de changement, le CAC40 a prix appui sur les 4950 points ce matin et revient à proximté de ses plus hauts de la veille. En intraday, on attendra la sortie des 4950/5026 points pour agir.