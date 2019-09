Le CAC40 rebondit Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5600 PTS/ 5660 PTS

Le CAC40 récupère aujourd'hui ses pertes de la veille, porté par la bonne tenue de Wall-Street sur fond de nouveaux espoirs au sujet d'un accord sino-américain.

Après avoir perdu 0.79%, l'indice parisien s'inscrit actuellement en hausse de 0.82% à 5629 points. Du côté des statistiques, les opérateurs prendront connaissance de la dernière estimation du PIB américain pour le second trimestre à 14h30 (consensus 2%) ainsi que les inscriptions hebdomadaires au chômage et les stocks de commerce de gros. Viendront ensuite à 16h, les promesses de ventes de logements, anticipées en baisse de 1%.



Graphiquement, le CAC40 a rebondi sur la zone des 5535 points hier et comblé dans la foulée le gap laissé ouvert à 5625 points. La réaction de l'indice dans cette zone devrait être déterminante pour mettre à profit une poursuite du mouvement en cours en direction des 5660 points dans un premier temps, ou au contraire, un rechute en direction des 5600 points.

Un retour sous ce niveau constituerait une nouvelle indication baissière.

