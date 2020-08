Le CAC40 rebondit avec Wall-Street Envoyer par e-mail :

Les dernières publications macroéconomiques de bonne facture, de part et d'autre de l'Atlantique (reprise de l'activité manufacturière et des services, chômage, inflation...) ont permis aux places financières de reprendre de la hauteur ces dernières semaines.

A l'image de la succession de records du Nasdaq100, le CAC40 a ainsi amorcé une reprise sur la zone des 4780 points, profitant par ailleurs des anticipations d'un nouveau plan de relance de 1000 milliards de dollars aux Etats-Unis. Bien que celui-ci trouve pour le moment un obstacle au Congrès, c'est D. Trump qui a été le catalyseur, promulguant plusieurs décrets en faveur des Américains en situation précaire. Sur les 5 derniers jours, on assiste à quelques arbitrages sectoriels, les technologiques étant quelque peu délaissées au profit des valeurs cycliques qui rebondissent fortement.

Au sein du CAC40, Safran, Airbus, Accor et Renault caracolent en tête, avec des avancées de plus de 12%. Wordline, Pernod Ricard, Orange ou L'Oréal ferment la marche,, avec des baisses de l'ordre de 1 à 2%.

En cette période estivale, l'appétit pour le risque resurgit malgré les tensions géopolitiques croissantes entre la Chine et les Etats-Unis, et les incertitudes sur la crise sanitaire.



Graphiquement, pas de changement, le CAC40 demeure en phase de consolidation horizontale, au sein du range 4780/5200 points. Il faudra attendre la sortie de cette zone d'indécision pour renouer avec une dynamique affirmée.

