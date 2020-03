Le CAC40 rebondit avec le pétrole Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 4820 PTS/ 4910 PTS

Après la débacle de Wall-Street hier et une clôture en repli de 8.39% pour le CAC40, de dernier reprend de la hauteur ce matin, porté par la hausse des places asiatiques et le rebond des cours pétroliers.

L'indice parisien accentue progressivement son avance pour s'inscrire actuellement en hausse de 4.09% à 4900 points.



Les contrats futures américains sont également en hausse de l'ordre de 4%.



Sur le plan macroéconomique, le PIB a augmenté de 0.1% en zone euro au quatrième trimestre. Aucune statistique américaine n'est attendue en deuxième partie de séance.



Techniquement, le CAC40 amorce une reprise technique, après une briève incursions sous les 4700 points (sous les 4600 points pour les contrats futures hier soir). Le débordement des 4910/4920 points, zone de convergence avec la moyenne mobile à 20 jours, libèrerait un nouveau potentiel d'appréciation en direction des 5000 points puis 5115 points.

En intraday, un retour sous les 4820 points serait de mauvaise augure pour la poursuite du mouvement.





Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2020

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.