Le CAC40 rebondit nettement avec les banques centrales

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 4000 PTS/ 4235 PTS

Soutenue par les récentes annonces des banques centrales (un plan d’urgence de la BCE de 750 milliards d'euros destinés à des rachats de dette publique et privé ainsi que la baisse de taux de la BoE et l'augmentation de son programme de rachat d'actifs de 200 milliards de livres), le CAC40 évolue en nette hausse pour cette séance des quatre sorcières.

L'indice parisien récupère 5.83% à 4080 points, avec toutes ses composantes dans le vert, tandis que les contrats futures américains progressent de plus de 3%.



Du côté des statistiques, seules les ventes de logements existants seront publiées à 15h.



Graphiquement, le CAC40 a ouvert en gap haussier ce matin, confirmant son mouvement de reprise. Tant que l'indice demeure au-dessus des 4000 points, le mouvement en cours pourrait se prolonger avec les 4235 points comme principal objectif. Une rechute sous les 4000 points militerait au contraire, pour le comblement au moins partiel du gap laissé ouvert ce matin.

