Le CAC40 récupère une partie de ses pertes de jeudi Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse à court terme du 07/12/2018 | 11:13

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 4780 PTS/ 4900 PTS



Les grands indices américains avaient, en effet, repris près de 3% depuis leurs plus bas de jeudi, suite aux propos accommodants des plusieurs membres de la Fed qui estimaient que les taux étaient proches de la neutralité, suggérant que la banque centrale américaine pourrait lever le pied l'année prochaine.



L'indice parisien s'inscrit actuellement en hausse de 1.49% à 4851 points.

La prudence semble néanmoins de mise à Wall-Street (préouverture -0.5%), dans l'attente des données concernant l'emploi aux Etats-Unis.

Les opérateurs attendent à 14h30 le taux de chômage (consensus 3.7%), les créations de postes (consensus 195K) et le salaire horaire, anticipé en hausse de 0.3%. A 16h, seront dévoilés les stocks de commerce de gros et l'indice de confiance du Michigan (consensus 97).



Graphiquement, le CAC40 tente de rebondir, après un plus bas à 4760 points la veille. En données horaires, il faudra toutefois attendre le débordement des 4900 points pour espérer une reprise plus durable en direction des 4945/4975 points.

Après son plongeon de la veille (-3.32% à 4780 points), le CAC40 reprend des couleurs aujourd'hui, porté par la belle remontée de Wall-Street en fin de journée.Les grands indices américains avaient, en effet, repris près de 3% depuis leurs plus bas de jeudi, suite aux propos accommodants des plusieurs membres de la Fed qui estimaient que les taux étaient proches de la neutralité, suggérant que la banque centrale américaine pourrait lever le pied l'année prochaine.L'indice parisien s'inscrit actuellement en hausse de 1.49% à 4851 points.La prudence semble néanmoins de mise à Wall-Street (préouverture -0.5%), dans l'attente des données concernant l'emploi aux Etats-Unis.Les opérateurs attendent à 14h30 le taux de chômage (consensus 3.7%), les créations de postes (consensus 195K) et le salaire horaire, anticipé en hausse de 0.3%. A 16h, seront dévoilés les stocks de commerce de gros et l'indice de confiance du Michigan (consensus 97).Graphiquement, le CAC40 tente de rebondir, après un plus bas à 4760 points la veille. En données horaires, il faudra toutefois attendre le débordement des 4900 points pour espérer une reprise plus durable en direction des 4945/4975 points.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2018 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Graphique CAC 40 Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Palmarès CAC 40 BOUYGUES 32.99 3.84% VINCI 72.68 2.40% ACCOR 37.64 1.78% TOTAL 48.165 1.65% L'ORÉAL 206 1.53% BNP PARIBAS 41.595 -0.45% MICHELIN 86.2 -0.81% PEUGEOT 17.915 -1.08% STMICROELECTRONICS 11.965 -1.20% AXA 19.72 -1.26% Heatmap : Variations secteurs Variations actions 1 jour 5 jours 1 janv.