Le CAC40 récupère une partie de ses pertes de la veille

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 4771 PTS/ 4951 PTS

Après un décrochage de 4.7% hier, en réaction aux nouvelles inquiétudes sanitaires aux Etats-Unis et aux commentaires pessimistes de la Fed au sujet des perspectives économiques américaines, le CAC40 reprend quelques couleurs en cette fin de semaine.

Soutenu par des indices américains en hausse de 2% en moyenne en préouverture, le marché parisien recupère ainsi 2.03% à 4913 points.

Les valeurs financières et les cycliques figurent notamment en haut du palmarès.



Sur le front de l'économie, la production industrielle a chuté de 17.1% en zone euro (consensus -19%). Les opérateurs prendront connaissance outre-Atlantique des prix à l'importation à 14h30 puis de l'indice du confiance du Michigan à 16h, anticipé à 75.



D'un point de vue graphique, le CAC40 a comblé un gap laissé ouvert dernièrement à 4771 points, avant de reprendre de la hauteur. L'indice devra désormais déborder les 4951 points pour pouvoir poursuivre sur sa lancée, avec dans cette hypothèse, les 5000 points en ligne de mire, voire 5053 points par extension.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2020

