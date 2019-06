Le CAC40 redresse la barre Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5150 PTS/ 5258 PTS



Outre-Atlantique, les contrats futures affichent un repli de 0.3%.



Du côté des statistiques, les indices PMI manufacturiers étaient globalement conformes aux attentes en zone euro. Cet après-midi, les opérateurs prendront connaissance de l'indice Final PMI manufacturier à 15h45 (consensus 50.8) puis à 16h, de l'ISM manufacturier (attendu à 53) et des dépenses de construction qui devraient progresser de 0.5%.



Graphiquement, pas de changement, la dynamique reste baissière sous les 5258 points voire sous les 5210 points en intraday. L'indice tente une nouvelle fois de prendre appui sur la zone des 5150 points et le dépassement des 5210 points militerait pour une reprise technique avec les 5260 points comme premier objectif. Après un début de séance en nette baisse, suite aux nouvelles intentions de représailles par Pékin (embargo sur les terres rares, listes noires de sociétés américaines qui ne pourront plus commercer avec la Chine), le CAC40 tente de limiter ses pertes, ce dernier s'inscrivant désormais en baisse de 0.19% à 5197 points.Outre-Atlantique, les contrats futures affichent un repli de 0.3%.Du côté des statistiques, les indices PMI manufacturiers étaient globalement conformes aux attentes en zone euro. Cet après-midi, les opérateurs prendront connaissance de l'indice Final PMI manufacturier à 15h45 (consensus 50.8) puis à 16h, de l'ISM manufacturier (attendu à 53) et des dépenses de construction qui devraient progresser de 0.5%.Graphiquement, pas de changement, la dynamique reste baissière sous les 5258 points voire sous les 5210 points en intraday. L'indice tente une nouvelle fois de prendre appui sur la zone des 5150 points et le dépassement des 5210 points militerait pour une reprise technique avec les 5260 points comme premier objectif.

